Hello les gamers et gameuses,Aujourd'hui fin de l'embargo concernant Warriors Orochi 4, le jeu sort ce vendredi 19 octobre et je vais vous donner mon premier avis sur le titre de Koei Tecmo dans sa version Xbox One. Le jeu sortira également sur PC, Nintendo Switch et Playstation 4.La déception de Dynasty Warriors 9 fût immense pour beaucoup, même si pour moi il restait jouable et pas mal du tout dans le fond même si faut avouer que son lancement a été assez pathétique, un jeu pas optimisé de cet acabit cela se ressens vite dans l'opinion des joueurs.C'est parti pour Warriors Orochi 4 et vous allez vite voir qu'il a du punch et est d'un tout autre acabit que le dernier opus de la saga Dynasty Warriors. Du bon !