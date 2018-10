Hokuto no Ken : Lost Paradise

Ce titre d'article collector bordel lolCe matin j'ai mis mon manteau de fourrure, et je suis parti à la boulangerie du désert, pour tout simplement prendre du haut couteau de cuisine a pain.Hâte de découvrir ce bon petit jeu et je suis assez surpris de la boite au passage. Des vignettes, des dlc, image 3D, double cover, box en carton etcPour un fan comme moi ça fait grave plaisir.Bon je vous laisse, je dois démolir la face de Shin.

posted the 10/16/2018 at 12:24 PM by marchand2sable