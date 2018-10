Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Metacritic précise que l'embargo sur les tests sera levé le 25 octobre prochain, soit un jour avant la sortie du titre. On verra si les 20/20, 10/10, 100/100 s’enchaînent et si le titre devient le jeu le mieux noté de l'année la semaine prochaine. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://twitter.com/metacritic/status/1052004455158181888

posted the 10/16/2018 at 06:48 AM by link49