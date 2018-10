Voici une Information concernant le jeu Soulcalibur VI :Le jeu Soulcalibur VI aura un total de 49 trophées : 1 Platinum, 2 Or, 10 Argent, 36 Bronze pour un total de 1200 points. Voici la liste complète :Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : https://www.powerpyx.com/soulcalibur-vi-trophy-list-revealed/

Who likes this ?

posted the 10/15/2018 at 07:22 PM by link49