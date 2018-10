Fan de Star Wars, Lylat Wars et autre univers à base de shoot dans l’espace, ce jeu est fait pour vous. Mistfly Games et Blowfish Studios développent en effet leur nouveau titre Subdivision Infinity DX, un shooter spatial en 3D. Au travers de 40 missions réparties dans 5 lieux différents, vous tenterez de terrasser vos ennemis afin de mener à bien vos objectifs principaux, saupoudrez de nombreuses quêtes secondaires. Il faudra en effet extraire des minerais d’astéroïdes afin de fabriquer de nouveaux vaisseaux. L’histoire principale vous demandera de mener l’enquête au côté du Sergent Jed Riddle à propos d’une installation minière qui demeure étrangement silencieuse depuis quelque temps.



Subdivision Infinity DX est prévu pour le premier trimestre 2019 sur Xbox One, PS4, Switch & Steam.