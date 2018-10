On est à environ un mois de la sortie du jeu Pokemon 2018 et les infos continue de tomber .



https://mobile.twitter.com/pokekalos/status/1051870749219332097?s=21



On pourra affronter 151 Maîtres Pokemon ( plutôt Dresseur à mon avis ) possedant chacun un Pokemon Particulier .



La Trottinette de la Hype quoi , enfin peut être un peu mieux que prévu , même si j' ai toujours pas très envie de l' acheter .