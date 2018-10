Jeux Video

Livré par Famitsu dans son dernier rapport :- La barre bleue du dessus qui ne fait que grossir, c'est les revenus des jeux mobiles et sur navigateur.- Celle du milieu, c'est le CA des jeux consoles.- Celle en bas, le CA des ventes hardwares (consoles).On remarquera une légère hausse en 2017 (merci la Switch) mais globalement, ça bien bien tiep quand même puisqu'en valeur combinée, les trucs mobiles majoritairement F2P rapportent donc 3 fois plus que la ventes des consoles et des jeux.J'espère que pour un futur titre comme Dragon Quest XII, Square Enix va pas prendre au pied de la lettre la politique "le sortir sur la plate-forme la plus populaire du moment"