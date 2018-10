Je suis en train de me refaire l'intégrale Hokuto no Ken depuis quelque temps pour bien me mettre dans le bain avant l'achat d'Hokuto no ken Lost Paradise sur PS4 (oui je sais je suis en retard), et j'attaque donc en ce moment le spin-off de la série culte, Souten no Ken pour la première fois.Et...bon sang...que c'est moche.Le truc c'est que les dessins et les animations de la série sont tout simplement dégueulasses comme jamais, il n'y a parfois même aucune animation.Non mais franchement regardez-moi la vidéo plus bas, c'est affolant le machin, j'ai jamais vu un truc aussi infâme dans un anime, encore pire que les horribles dessins de DBS (parfois) qui ont fait hurler certains.C'est affligeant de voir ça, alors que les dessins dans les tomes sont justes sublimes.Bref, voici la vidéo en question et attention les yeux.