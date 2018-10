Après le recrutement de Brian Westergaard le producteur principal de ROTR et God of War 2018 , Christian Cantamessa l'écrivain et le lead designer de Red Dead Redemption , Annie Lohr et Daniel Neuburger le co-réalisateur de Tomb Raider Reboot et Rise of the Tomb Raider aux côtés de Brian Horton. Aujourd’hui c’est au tour de Tom Shepherd de rejoindrele Studio de Microsoft . Il était le Technical director de Max payne 3, read dead redemption et GTA V . https://www.resetera.com/threads/microsoft-studios-ot2-the-best-is-yet-to-come.48137/page-376