Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Les fans de Pokemon ont remarqué des améliorations graphiques et au niveaux des lumières dans la dernière bande-annonce du jeu Pokemon Let Go GO Pikachu / Eevee. En effet, nous pouvons constater que Game Freak a ajouté de nouveaux effets et une nouvelle aura à Mewtwo. Voici une comparaison entre l’ancienne version d’une bande-annonce publiée il y a plusieurs mois et la nouvelle version de la bande-annonce d’aujourd’hui :Voici une autre comparaison qui montre que l’arrière-plan a également changé et est plus joli maintenant :Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-pikachu-eevee-receives-graphics-boost/