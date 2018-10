selon moi ... même si au final, ils choisissent rarement les gros jeux comme celui ci lors du TGA. Je me rappelle d'une année, selon moi ça devait être Uncharted 4 et au final c'était Overwatch ... donc je pense que cette année ils vont élire Fortnite GOTY 2018 même si je n'y ai jamais joué.Pour en revenir à RDR2, préco sur Cdiscount 44€99 au lieu de 49€99 avec le code NEW18 (nouveau compte), livraison express par TNT Day One. Bonus de précommande inclus : le Cheval de Guerre & le kit de survie du Hors la Loi + les bonus temporaires de la version PS4. J-11 !!!!En 1899, l'ère de l'Ouest sauvage en Amérique touche à sa fin. Alors que les autorités ont décidé de traquer les dernières bandes de hors-la-loi qui sévissent encore, ceux qui ne se rendent pas ou résistent sont tués.Suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, Arthur Morgan et le reste des hors-la-loi de la bande de Dutch van der Linde prennent la fuite vers l'Est.Agents fédéraux et chasseurs de primes du pays se mettent à leurs trousses et la bande commet méfaits sur méfaits dans les vastes terres sauvages de l'Amérique dans un seul et unique but : survivre. Alors que des querelles internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur est tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l'a élevé.