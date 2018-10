Voici le Top France allant du 01 au 07 octobre 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Assassin's Creed Odyssey fait son entrée dans ces différentes versions, Super Mario Party entre à la troisième place, et Spider-Man sur Ps4 et Forza Horizon 4 quittent le classement. Et pour les trois principales consoles :A voir la semaine prochaine comment ça évolue...Source : http://www.sell.fr/

posted the 10/15/2018 at 09:00 AM by link49