Je sais que certains membres de GK sont touchés par ce problème dont moi, et j'ai regarder sur le forum de JVC, et effectivement on est nombreux a avoir ce problème depuis plusieurs semaine voir même 1mois (pour ma part), c'est à dire des déconnexion du Xbox Live ou encore des l'allumage de la console, il faut forcé la connexion... ça deviens pénible cette histoire... qui est touché par ça?ps : je suis chez orange

posted the 10/15/2018 at 07:56 AM by shincloud