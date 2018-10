Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Lors d'une Interview avec Dan Houser, on apprend que :- Le jeu dure environ 65 heures, en ne sachant pas si c'est seulement l'histoire ou si toutes les missions d'honneur et les étrangers sont incluses.- 2 200 jours de capture de mouvement ont été effectués.- Le script de l'histoire principale compte près de 2000 pages.- Le script, y compris tous les dialogues supplémentaires, aurait une hauteur d'environ 8 pieds si les pages seraient empilées.- Il y a 500 000 lignes de dialogue.- Le jeu comporte 300 000 animations- Environ 5 heures de contenu et de missions ont été coupées à la fin.- Le développement a commencé en 2010. Le Motion and Performance Capture a débuté en 2013 avec plus de 1 200 acteurs, dont 700 avec des lignes.- Chaque PNJ avait environ 80 pages de dialogue- L'enregistrement de la partition de musique a commencé en 2015.Il y a peu, on apprenait qu’il fallait 105 Go pour installer le jeu sur Ps4. Hier, on a appris que sur Xbox One, il faudra avoir 88.87 Go d’espace libre pour l’installer. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Sources : https://www.resetera.com/threads/red-dead-redemption-2-xbox-one-size-is-gonna-88gb.74749/ et https://www.resetera.com/threads/vulture-making-of-red-dead-redemption-2-interview-with-dan-houser.74837/