Avec Gears of War 4 nous étions une nouvelle équipe, un nouveau studio, Gears revenait après avoir été mis de coté pendant un certain temps et nous ne voulions pas jouer avec la formule, nous ne voulions pas trop la changer car nous voulions prouver que nous pouvons construire une authentique expérience Gears of War.

Avec Gears 5 on va apporter du nouveau. Nous voulons vraiment montrer ce que nous voulons faire avec la franchise et la direction ou nous allons l'emmener. Qu'il s'agisse de changer les mécanismes de base, la façon dont nous racontons l'histoire, ou la manière de rendre certains aspects liés aux contrôles et au gameplay.

Auteur: Noble Swan