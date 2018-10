Nouveaux concept artworks dévoilant des personnages, six en tout qui étaient prévu pour Injustice 2 pour se voir annulé en fin de compte pour certaines raisons non divulgués, les artworks proviennent de Justin Murray qui avait étroitement travaillé avec NRS sur le jeu qui lui même déclare que ces personnages étaient à la base prévu pour Injustice 2 le type en question n'a pas voulu en dévoilé plus comme sur la manière dont les persos furent pensé pour le jeu, mais avoue que même certains d'entre eux étaient même à 2 doigts de voir le jour dans le jeu mais que ce ne fut pas le cas au final, les personnages qui furent annulé dans Injustice 2 sont donc: