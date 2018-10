Voici une Information concernant le jeu à paraitre aussi sur Nintendo Switch, Dark Souls Remastered :Au cours du Network Test sur le jeu Dark Souls Remastered, de nombreux utilisateurs ont réalisé que le son du jeu était fortement compressé, ce qui entraînait une musique et des effets sonores de qualité inférieure. Un utilisateur de ResetERA, qui joue à la version finale du jeu Dark Souls Remastered sur Nintendo Switch, donc sur la version 1.0.1, a déclaré que le problème de compression audio n’a pas été résolu et qu’il est toujours présent dans le jeu. Pour rappel, cette version sortira ce vendredi...Source : https://nintendosoup.com/dark-souls-remastered-switch-still-suffers-from-compressed-audio/

Like

Who likes this ?

posted the 10/14/2018 at 06:13 PM by link49