Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Il y a peu, on apprenait qu’il fallait 100 Go pour installer le jeu sur Ps4. Aujourd’hui, on apprend que sur Xbox One, il faudra avoir 88.87 Go d’espace libre pour l’installer. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/red-dead-redemption-2-xbox-one-size-is-gonna-88gb.74749/