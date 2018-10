Imaginée par David Jones et Mike Dailly avant d'être reprise par les frères Houser, Leslie Benzies et Aaron Garbut, la série d'action a fait son bonhomme de chemin depuis 1997. Décoiffant les joueurs et la critique, choquant la presse grand public et les associations de consommateurs, GTA met au moins d'accord les actionnaires avec ses plus de 250 millions d'unités vendues à travers sa dizaine d'épisodes principaux et secondaires.



Comme l'affirment nos confrères, le réalisateur Robert Ryan (Breaking Habits) se charge de concocter un documentaire nommé The Billion Dollar Game (le jeu milliardaire), appuyé par le producteur Salon Pictures. Le tournage est en cours et le documentaire sera présenté le mois prochain à l'American Film Market de Santa Monica.