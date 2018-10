L'épisode 1 de la série Titans (teen titans) est disponible depuis hier en streaming. Dès l'annonce de projet nous nous sommes tous méfié et avons frémis d'horreur en voyant les photos du tournage. La bande annonce elle même n'a pas réussi à convaincre, enterrant même la série pour beaucoup. Qu'en est-il réellement ?Alors ce n'est que mon avis et je vous invite à vous faire le votre en regardant l'épisode.J'ai trouvé que la série commençait plutôt bien en fait, je m'attendais à un fiasco et j'ai été agréablement surpris. Le ton de la série est sombre, assez violent et sanglant, pas non plus dans l'excès mais c'est clairement pas une série tout public. Tous les personnages sont introduit dès l'épisodes 1, et bien qu'il y ait quelques différences avec les personnages d'origines, ça va en fait. Enfin presque pour Starfire l'approche est assez différente puisqu'elle est amnésique mais semble avoir bien vécu sur terre et pas qu'un peu. Malheureusement impossible de savoir si elle a toujours la même origine, à savoir une princesse de la planète Tamaran ou si sa nature à été changé par la série. Pour le moment c'est le mystère, tout comme son personnage dont on ignore les motivations avant sa perte de mémoire.Pour ce qui est de Rachel (Raven) l'épisode est centrer sur elle et elle sera probablement au cœur de cette saison. Contrairement aux autres adaptation animé, la série ne met pas en scène une Raven déjà bien consciente de ses origines, ici elle découvre à peine ses pouvoirs, ne les contrôles pas et en a peur. Ses pouvoirs sont plutôt bien représenté, très sombres et similaire à une possession démoniaque.Je ne vais pas m'étendre d'avantage mais la série semble bien meilleur que ce qu'elle pouvait laisser prévoir, si elle continue comme ça on pourra dire que c'est la meilleur série DC.