Voici une Information concernant la Nintendo Switch et le jeu Super Mario Party :La seule façon de jouer au jeu Super Mario Party est d'utiliser un Joy-Con. Certaines personnes en ont déjà plusieurs, mais si vous voulez jouer en quatre par exemple, vous aurez besoin de quatre Joy-Con. Du coup, les ventes du Joy-Con ont explosé et se sont retrouvés en rupture de stock dans le monde entier. Diverses enseignes en Europe, ainsi qu'au Japon, ont tous signalé des stocks bas pour les Joy-Con, et parfois aucun stock. En espérant que Nintendo pourra bientôt remédier à la situation...Source : https://www.gonintendo.com/stories/320231-super-mario-party-boosting-sales-of-joy-cons-around-the-world-ca

posted the 10/14/2018 at 11:04 AM by link49