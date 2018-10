Je quitte le site après 12 ans de présence sur GamekyoLes raisons sont que j'ai pas mal de projets professionnels en cours (reconversion dans l'IT, apprendre le code et les fondamentaux, projet business) et puis surtout j'ai moins d'intérêt pour les jeux récent. Non mais entre nous, les jeux online et leur dérive me font hérissé les cheveux, j’ai l’impression d’être un vrais papy à 31 ans c’est chaudEn tout cas c'était vraiment sympa d'être resté 12 ans sur Gamekyo/Jeux-France, mine de rien j'ai connu pas mal de membres qui sont devenu des amis dans la vie réelle et ça je n’oublierai pas. Sans parler de ceux qui m’ont fait confiance au niveau business (le support reste actif, je vous rassureDommage qu'on ne puisse plus parler de sujets autres que le jeu vidéo. Même quand c'est de l'informatique (le jeu vidéo en fait partis), les commentaires du type HS sont légion alors qu’il y a encore peu de temps il y avait de l’intérêt sur les sujets périphérique.En tout cas, pour ceux qui sont fans de retrogaming, d'émulation, de recyclage et de raspberry pi, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mp. Je reste toujours calé sur le sujet donc si je peux aider (ou l'inverse) c'est avec plaisirSur ce, portez-vous bien et je vous souhaite que du bien dans vos vies perso et pro