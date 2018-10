Bonjour à tous !Ayant pu tester la bêta de Jump Force (2 sessions sur 4), voici un petit résumé à chaud de la bêta.Tout d'abord petit rappel du contenu de la bêta :- Un choix parmi 6 avatars inspirés de Dragon Ball, One Piece et Naruto (un avatar masculin et féminin chacun)- Un accès au lobby du jeu, une espèce de salle de tournoi, dans laquelle on peut avoir un aperçu de certains menus comme le modeet un autre stand qui relaie lesliés au jeu.- 15 des 22 personnages annoncés jouables dont le tout récent Pegasus Saint, Seiya. Ainsi que 4 stages (New York, Hong Kong, le stage en France, et Namek)Il était possible de lancerou. Pendant la recherche d'adversaire, il était possible d'aller sur unUne fois passé sur l'écran de sélection des persos, qu'en est-il une fois en jeu ?Sur l'aspect visuel,Comme beaucoup l'ont relevé, il s'agit d'une bonne démo technique Unreal Engine (et pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir des gros problèmes dans le Lobby avec des capes qui flottent bizarrement, des cheveux qui partent en sucette), mais le cell-shading n'aurait pas été de trop. Toutefois, je rappelle qu'homogénéiser une dizaine/vingtaine de traits différents en cell-shading peut être plus long et compliqué qu'on ne le pense (mais je laisserais les moddeurs PC me prouver le contraire)., notamment Frieza, Yusuke (je trouve).Autre point négatif :. On a au début les persos qui arrivent après un clash à la DBF/Naruto Storm, pour ensuite balancer une phrase d'intro (juste le premier perso de chaque team contrairement à J-Stars où tout le monde parlait avec un petit logo de leur manga d'origine). Je trouve cette phase trop longue pour ce que c'est. Si encore elle mettait en avant chacun des membres de l'équipe, avec des phrases originales en fonction de la composition ou des persos en face, pourquoi pas. Mais ici,, inutile.Pour ce qui est des mécaniques de combat...- Bouton Carré (PS4) ou X (Xbox/PC) : Attaques rapides. Peut être altérer en inclinant haut ou bas en début de combo.L'attaque peut être chargé (en maintenant le bouton) pour éjecter le personnage et- Bouton "Triangle" (PS4) ou Y (Xbox/PC) : Attaques fortes. Plus lentes, mais permettent de stun l'adversaire si chargée, puis enchainer sur un combo ou un coup spécial.- Bouton "Rond" (PS4) ou B (Xbox/PC) : Choppe. Si appuyer plus ou moins au moment de se faire voir par l'adversaire,- Bouton "Croix" (PS4) ou A (Xbox/PC) : Sauter. Pour lancer un air combo ou esquiver des attaques. Je crois pas avoir vu de double saut comme dans les Naruto Storm.- R1 (PS4) ou RB (Xbox/PC) : Bouton de garde. Peut être brisé face à un coup fort chargée etLa garde au bon moment permet de se téléporter derrière l'adversaire. Il s'agit d'une mécanique universelle, donc pas propre au perso de DB, Bleach ou Naruto.- R2 (PS4) ou RT (XBox/PC) : Recharger son énergie. Permet d'accéder au 3 attaques spéciales qui consomment de la meter (cumulable jusqu'à 7) et à l'ultime sous certaines conditions qui consommeA titre indicatif, un ami à tester avec Goku dont le Genkidama semble être assez lent à atterir. Ben en fait, si, ça passait.- L1 (PS4) ou LB (Xbox/PC) : DashPourquoi Evasion est en gras ? Parce que c'est cette mécanique qui gomme en partie les défauts de son prédécesseur. On peut contre une partie de la, se ressaisir d'un coup en appuyant sur L1. Cela ne fonctionne pas sur tous les coups mais on peut se dégager des premiers jabs pour éviter un combo, ou simplement,- L2 (PS4) ou LT (Xbox/PC) : Le soutien.Autre point négatif : Pour switch, il faut appuyer sur L2. Pour juste utiliser son attaque de soutien sans changer de perso,. Encore une fois, l'inverse de DBF (et de ce qui se fait ailleurs surement) et beaucoup moins instinctif.Lorsque les deux joueurs dash, lorsqu'un coup ultime par dans la garde, ou que deux joueurs lancent les soutiens plus ou moins en même temps, c'est un bordel monstre et vous êtes bien chanceux si vous arrivez à comprendre où vous êtes et ce que vous faites.- R3 (appuyez sur le stick droit) : Awakening/Eveil. Permet de sepour d'autres. Il faut avoir la jauge à 50% minimum. Il y a une notion d'Eveil complet mais je suis pas sûr d'avoir vu la différence à part que ça dure plus longtemps. Il est également possible de rusher l'adversairePoint négatif : la jauge d'Eveil se situe au niveau du cadre de l'image de votre personnage. Je trouve que c'est pas forcément l'endroit le plus évident, surtout sur des stages comme New York où la lumière est assez vive (difficile de faire attention à une icône qui clignote). Quitte à le mettre là,Sinon, quelques expériences perso en vrac :- J'avais trouvé Ichigo beaucoup plus fluide et rapide par rapport aux premiers persos. Il semblerait que la majorité considère le perso Top Tier ou Broken XD- Des petits setups marrants avec Rukia pour bloquer le mec et enchainer sur un coup ultime XD D'ailleurs, Rukia, top assist ?- Barbe Noir qui cache ce qui se passe en face de lui (encore une fois, merci la caméra), donc impossible de voir ce qu'il y a en face X)- Toguro, la puissance à l'état brut. J'ai souvent vu des commentaires comme quoi ça manquait d'impact, mais personnellement, ça allait de ce point de vue (et avec ce perso- Lorsqu'un perso ne peut plus être tapé, il clignote blanc/gris. Je sais pas si c'est en fonction des dégâts subis pendant le combo ou au nombre de hit, mais vous pouvez pas faire d'endless combo.- Par rapport aux premières vidéos,Les combats sont donc plus longs et appréciables. Sûrement pour garder le système de "Une vie pour tous" que je trouve pas terrible mais bon. A la limite, une vie par perso et une mort = défaite,. Car l'intérêt de 3 persos est amoindrie.Conclusion : Overall,et je suppose que c'est l'essentiel sur ce genre de jeu. Je me suis dit après plusieurs visionnages, "si j'arrive à apprécier les Storm, pourquoi pas ce jeu en vrai". Et c'est bien le cas.