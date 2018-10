Très très fort ce qu'il avait réussi à faire à l'époque ! Le film n'a pas prit une ride et en plus les sujets abordés sont toujours d'actualité ! Mélangé, transhumanisme, Kung Fu, Philosophie et Slow-motion il fallait le faire quand même ! Des acteurs qui s'entraînent des mois pour les scènes, l'utilisation du Marketing etc L'un des films les plus révolutionnaire de l'histoire