Bon, j'en aie marre, je sors du silence.



Je suis sur Assassin's creed odyssey. Le jeu est bon, rien à dire.



MAIS, je crois que même avec AC unity, je n'ai jamais eu autant de merdes.



Le Mode photo:





Si tu prends des photos, en utilisant le mode photo du jeu, tu n'arrives pas à les regarder par la suite.

Je vois un beau panorama, donc je mets le mode photo, petites retouches, cool.



Je vais dans la galerie photo... Écran noir malgré les miniatures.

Et pire, ca fait bugger les photos des autres jeux en n'affichant plus les photos. Il faut sortir de l'appli et revenir pour retrouver la galerie fonctionnel.



Et le pire, c'est que les photos de trophées et du bouton share fonctionnent. C'est vraiment ce mode photo qui foire.





Les saccades





Si les photos, c'est chiant. Là on va arriver sur quelques chose de plus grave.



J'en suis au chapitre 2, à Megaris.



Il y a eu des moments où le jeu saccade complétement avec même des pauses. C'est du jamais vu auparavant pour ma part.

Et là, je quitte l'ile de Megaris en bateau, je fais quelques batailles navales.



Booum, saccade et freeze.





Alors, je me balade dans les forums, je vois quelques plaintes mais pas tant que ça. Mais surtout peu de réponse de la part de UBI



C'est pourquoi, je poste cet article pour vous demander.



Avez vous aussi ce probleme?



Je suis sur ps4 fat



Ca gache le plaisir de jeu ce truc