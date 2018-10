C'est en 2008 que Satoshi Nakamoto inventa le bitcoin et la blockchain. Pour la première fois dans l'Histoire, son invention permit d'envoyer de s'envoyer de argent partout dans le monde sans banques, gouvernements ou autres intermédiaires. Le concept de la blockchain n'est pas très intuitif car c'est une technologie en rupture totale avec tout ce que nous connaissons. Néanmoins ils sont de plus en plus nombreux à être convaincus qu'elle sera une véritable révolution. L'économiste et réalisateur Manuel Stagars nous décrit cette technologie à travers des interviews avec des codeurs, des cryptologues, des chercheurs, des entrepreneurs, des consultants, des "risqueurs de capital", des auteurs, des politiciens ou des experts en '"futur" des Etats-Unis, du Canada, de la Suisse, de l'Australie et du Royaume-Uni. "La Blockchain et nous" ne vous apprendra pas la technologie en elle même mais vous donnera plutôt une vision didactique et facile à appréhender, loin de tout le bruit qui entoure actuellement la Blockchain.