Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy X|X-2 HD Remaster:Les détaillants commencent à ouvrir les réservations pour le jeu Final Fantasy X / X-2 HD Remaster sur Nintendo Switch. Amazon confirme également que comme le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age, le Final Fantasy X / X-2 HD coûtera 49,99 $, soit surement 49.99 euros chez nous. Pour rappel, le jeu Final Fantasy X / X-2 HD Remaster sortira sur Nintendo Switch en 2019...Source : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-x-x-2-hd-remaster-pre-orders-open/

Like

Who likes this ?

posted the 10/13/2018 at 06:57 PM by link49