Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Plus tôt cette semaine, un utilisateur a partagé la liste complète des trophées du jeu Red Dead Redemption 2. Ce n'est pas tout, l'utilisateur a également indiqué qu'il y aurait un Patch Day One et que sa taille serait de 3 Go. Le patch mettra à jour le jeu vers la version 1.02 et sa taille exacte sera de 3,3 Go, et inclura une série d'améliorations globales et de corrections de bugs. Ce qui porterait en fait le total des patchs une fois le jeu sorti de 6 Go. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.gamepur.com/news/29987-red-dead-redemption-2-day-one-patch-changelog.html