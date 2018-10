Vous vous souvenez de la version collector de Batman Arkham Knight avec la Batmobile ??Eh, bien après une annulation, car le produit n'était pas dans les standards de qualités, des exemplaires se sont fait la malle en direction d'eBay.Et voici un unboxing de la version BatmobileLes exemplaires sont apparut en Septembre et il n'y a déjà plus rienPour rappel, cette édition était au prix de 199.99€

posted the 10/13/2018 at 01:50 PM by leblogdeshacka