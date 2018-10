De nouvelles spéculations viennent entourer le futur de la PlayStation 5, avec cette fois-ci, la technologie V-Sync (synchronisation verticale) en ligne de mire. Un brevet aurait en effet été déposé le 29 mai dernier, avant d’être publié un peu plus tard, le 29 septembre.



Ce brevet aurait été déposé par un certain Roderick Colenbrander, qui n’est autre que le directeur du hardware et de l’ingénierie système chez PlayStation.

Pour éviter de rentrer dans un vocabulaire trop technique afin que cela soit compréhensible, sachez que cette technologie permet d’avoir un meilleur affichage à l’écran sans provoquer un désagréable effet de déchirement de l’image, que l'on connaît sous le nom de "tearing", comme c’est parfois le cas actuellement.



Bien que certains jeux utilisent déjà le principe de la V-Sync, l'idée ici serait d'intégrer une solution pour que la console fasse d'elle-même le travail, au lieu que ce soit à la discrétion des développeurs. Par ailleurs, si la V-Sync n'est pas utilisée systématiquement, c'est tout simplement parce qu'elle tire beaucoup sur le processeur graphique et requière de ce fait beaucoup de ressources.



Si l’on se fie au descriptif du brevet, la PlayStation 5 serait capable de compenser la perte de framerate grâce au principe du "vertical blanking", ce qui pourrait permettre d’éviter le tearing en recréant les images manquantes ou de compenser les fluctuations de framerate. Le taux de rafraîchissement de l'écran et celui du GPU (processeur graphique) de la PS5 correspondraient, et ce sans que le GPU ne soit trop affecté. Si un écran a par exemple un taux de rafraîchissement à 60 Hz et que le GPU restituent des images dans la mémoire tampon à un framerate de 60fps, en phase avec le rafraîchissement du diffuseur, chaque image envoyée à l'écran concorderait avec les images source créées par le GPU.



L'intégralité du brevet peut être lu à l'adresse ci-dessous pour les plus technophiles.



https://patentimages.storage.googleapis.com/22/c5/4a/5b06ab68d8f7ae/US20180277054A1.pdf