"Nous allons améliorer cette communication, nous allons trouver d'autres moyens de faire passer notre message et d'avoir un aperçu de nos activités, de nos espoirs et de nos rêves, si vous voulez, pour la PlayStation et les Worldwide Studios"

S'il y a une critique à l'égard de Sony en ce moment, c'est que l'entreprise est beaucoup trop silencieuse. Le fabricant était très bruyant au début de la génération, mais il a laissé parler ses produits au cours des derniers mois. Bien qu'il soit difficile de se plaindre de la qualité de la PlayStation 4 - en particulier avec à la fois le cross-play et les changements de nom maintenant résolus - il serait agréable d'entendre un peu plus des grands pontes de l'organisation sur ce qu'il fait et où il va.S'exprimant sur un récent épisode du PlayStation Blogcast, Shawn Layden, président de Worldwide Studios, a déclaré que c'est exactement ce que le fabricant de PlayStation a l'intention de faire en avant.a-t-il dit.