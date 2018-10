Gamergen

Le mois prochain, 11-11: Memories Retold va nous proposer de vivre une aventure esthétique et onirique durant la Première Guerre mondiale. Au-delà de nous conter une nouvelle vision de cet affrontement, les développeurs français d'Aardman Animations et DigixArt Studio vont en profiter pour faire une action humanitaire à leur niveau.Ils vont en effet s'associer au programme Armistice, qui se charge de lever des fonds pour des associations humanitaires aidant les enfants victimes de la guerre, drame encore très courant de nos jours. Le 9 novembre, en même temps que la sortie officielle du jeu sur PS4, Xbox One et PC, nous pourrons nous procurer un DLC spécial à 2,99 €, dont une partie des recettes iront à l'organisme War Child UK.