Age of Empires IVMinecraft DungeonGears TacticsBon j'ai un PC, mais je trouve dommage qu'ils soit pas annoncé sur XBOX j'adore pourtant ces genres de jeux issus du PC comme les STR, Dungeon Crawlers, Stratégie, C-RPG etc... j'espère une éventuelle annonce au XO ça serait pas juste envers les joueurs Console de les priver de ces titres même si c'est pas des titre adapté pour une console, avec l'annonce du Clavier / Souris ils ont aucunes excuses

Like

Who likes this ?

posted the 10/12/2018 at 09:21 PM by diablo