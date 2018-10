Les photos du tournage decommencent doucement à envahir la Toile (eh, la Toile... ouais nan je vais m'arrêter là) et nous avons enfin un aperçu du prochain costume de Spidey.Normalement, si vous souhaitez voir le costume pour la première fois en action ou dans une image officielle, vous ne devriez même pas être là mais bon, au cas, spoil, évidemment. C'est qu'un costume mais je préfère tout de même prévenir.Bref, voici le nouveau costume de Spider-Man :Moi, j'aime bien ! Ça rafraîchit un peu d'avoir un costume rouge et noir pour une fois, puis il semblerait que l'araignée blanche du jeuait beaucoup plu àHâte de le voir finalisé dans une image ou vidéo officielle.

posted the 10/12/2018 at 04:28 PM by sebalt