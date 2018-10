Voici une Rumeur autour d'un possible jeu à paraître sur Ps5 et Xbox Scarlett :Il semblerait que Blizzard travaillerait sur le jeu Diablo 4 qui sera un open-world et sortirait sur Ps5 et Xbox Scarlet. Le monde sera fluide sans charger l'écran, tout comme dans World of Warcraft et Assassin’s Creed. Blizzard aurait en interne deux noms pour le jeu, Diablo 4 ou Diablo : World of Sanctuary. De plus, il proposerait un mode multijoueur avec plusieurs classes jouables. Les rumeurs suggèrent que le prochain jeu Diablo offrirait une liberté totale au joueur, ce qui inclurait la possibilité de faire n'importe quelle quête ou activité que le joueur veut faire. Le jeu proposerait également du PvP et un nouveau moteur de jeu. Enfin, le thème de Diablo 4 serait plus sombre que celui de Diablo 3. Il tournerait sur un tout nouveau moteur très moderne et propre. Cependant, il ne s’aventurera pas sur le territoire ultra réaliste...Source : https://segmentnext.com/2018/10/12/next-diablo-4-ps5-open-world/