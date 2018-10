Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Namco Bandai a mis à disposition des joueurs Nintendo Switch la Démo du jeu Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun! sur l'eShop. Parfait pour ceux qui veulent tester avant de l'acheter. Pour rappel, le jeu sortira également en version physique sur Nintendo Switch le 02 novembre 2018...Source : https://nintendosoup.com/taiko-no-tatsujin-drum-n-fun-demo-now-out-on-european-switch-eshop/

posted the 10/12/2018 at 02:45 PM by link49