Avec l'ouverture des vannes du côté de Sony, le cross-platform va très probablement commencer à s'imposer de plus en plus auprès des grosses productions. En plus de permettre aux amis de se retrouver, qu'importe leur console, cela a pour avantage d'offrir un nombre de joueurs en ligne bien plus important pour tout le monde.



Ainsi, Fortnite ouvrira prochainement le bal et sera notamment suivi par Diablo III : Eternal Collection. La version Nintendo Switch du hack'n slash de Blizzard sera en effet cross-platform comme l'a confirmé l'équipe de développement à nos confrères de Business Insider lors d'une récente présentation. Selon le site américain, il ne s'agit plus que d'une question de temps, ce qui sous-entend que les travaux pour permettre à cette fonctionnalité d'être mise en place ont déjà commencé.