Voici une Information concernant le jeu Call of Duty : Black Ops IIII :On commence par les notes qu'il a obtenues :- Game Informer : 95/100- PlayStation LifeStyle : 90/100- AusGamers : 90/100- Attack of the Fanboy : 90/100- TrueGaming : 90/100- Hobby Consolas : 88/100- COGconnected : 87/100- Multiplayer.it : 85/100- XGN : 85/100- Everyeye.it : 80/100- Meristation : 80/100- JeuxActu : 80/100Puis le test de JeuxVidéo.com :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sort aujourd'hui sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/call-of-duty-black-ops-4-review-thread.74359/