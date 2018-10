Hello les gamers et gameuses,Aujourd'hui je vous parle de Little Dragons Café dans sa version Nintendo Switch, également sorti sur Playstation 4. Un jeu tout mignon, Kawaii qui nous mets dans la peau d'un jeune garçon ou d'une jeune demoiselle et notre mission sera de trouver une solution afin de guérir leur maman mais également de tenir le café en son absence.Donc on va devoir cuisiner, mettre au point un menu attractif pour les clients et surtout trouver les ressources afin de cuisiner. Un jeu zen et très coloré qui ne paye pas de mine mais à un charme très particulier.Je vous laisse avec une vidéo de gameplay maison commentée, ou je vous présente le titre et vous fais découvrir son univers.