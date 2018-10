Bonsoir à toutes et à tous,Je galère pour connaitre mon débit Réel Fibre Orange forfait JET.J'ai fait installé la Fibre début septembre et je trouvais que ça ramait un peu. Hier, un technicien est venu ajouter un boitier fibre Orange Huawai car le dongle sur ma box avait quelques soucis et chauffait beaucoup.Depuis hier, je fais plein de test sur différents sites et aucun ne me donne les mêmes résultats. Je passe de 162Mbps/36Mbps sur Speedtest.com à 512Mbps/305Mbps sur nperf.com (download/upload)Quand je télécharge un jeu ou une maj sur Xbox One X, je dépasse pas les 300Mbps.Alors je me suis mis dans le gestionnaire de tâche, sur l'onglet "réseau" et j'ai commencé à faire des test download pour voir en temps réel le débit de ma carte réseau. Et la, la surprise : en lançant 3 test Nperf en même temps, je monte à 992Mps/325Mbps !!!!!!!!!!!!!!!!Bref, je comprends plus rien. Si quelqu’un pouvait me conseiller ce serait bien cool car tout cela ne fait pas partie de mon domaine de compétence.Merci la communauté