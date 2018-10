Voici une Information concernant le Studio Quantic Dream :Selon une nouvelle offre d'emploi, le prochain titre de Quantic Dream pourrait devenir multi-plateforme pour la première fois depuis longtemps. Le développeur français est en effet à la recherche d'un programmeur ingénieur en informatique senior. Sur la base de cette liste, le développeur recherche des personnes expérimentées avec Direct3D 11 et 12, ce qui semble suggérer que le studio a la volonté de commencer à travailler sur les plates-formes de Microsoft telles que la Xbox One et Windows. Il est intéressant de noter que, comme le rapporte PlayStation LifeStyle, le jeu Detroit : Become Human est le dernier jeu couvert par un contrat de publication de trois titres entre Quantic Dream et Sony. Il est possible que Quantic Dream commence à envisager de devenir plus indépendant...Source : https://www.gamepur.com/news/29975-quantic-dream-next-game-xbox-windows.html