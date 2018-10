Voici une Information autour entre autres du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Dans ce qui est devenu une tradition annuelle, le groupe américain Nielsen a fourni des données sur les jeux les plus attendus prévus pour cette fin d’année. Sans surprise, le dernier Call of Duty est premier parmi les jeux multi-plateforme. Du côté de la Nintendo Switch, le jeu Super Smash Bros. Ultimate est premier, à égalité avec le jeu Super Mario Party, et Pokemon : Let's Go Pikachu/Eevee complète le podium….Source : https://nintendoeverything.com/nielsen-most-anticipated-holiday-2018-games/