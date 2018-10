Un fan a fait un comparatif vidéo sur youtube, entre la nouvelle bande-annonce de 2018 du film Broly et des scènes de l'OAV Broly et de l'OAV Bardock de la période Z.



Et...j'ai l'impression que les dessins d'avant sont tout simplement dix fois mieux fait et matures. Avis personnel aussi, je n'aime pas du tout cette scène de Bardock en mode papa de Superman avec sa femme...



Tin je crois même que la célèbre scène de Bardock vs l'armée de Freezer sera inexistante dans le film...



Bref voila la vidéo :





Dragon Ball Super Broly 2018 VS Dragon Ball Z Broly 1993