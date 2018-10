-----

Oui Nintendo est moins impressionnant que Sony et Microsoft, sur plein d'aspects notamment du coté des jeux produits : Nintendo mise sur le gameplay. Ce n'est clairement pas les mêmes ambitions, mais passons outre les différences. Je crée cet article juste pour compléter avec les 2 autres, comme ça on a les 3 constructeurs principaux.Nintendo c’est plus de 120 ans d’existence, née initialement du marché du jeu de carte la compagnie japonaise a fait du divertissement son métier et ainsi à connu plusieurs évolution passant des jouets (allant jusqu’à concurrencer Lego et perdre en justice face à un litige) aux jeux de société puis aux jeux électroniques avant d’arriver aux bornes arcades et enfin aux jeux vidéo (et désormais depuis 2016 les jeux mobile).On pourrait alors penser à la simple vu du nombre d’années qui ce sont écoulé depuis que Nintendo serait un mastodonte en matière de compagnie, et bien non Nintendo est resté depuis une compagnie à petite taille, comptant plutôt sur les affiliations et les partenariats pour produire ses jeux vidéo.Dans la suite d’article sur les studios internes de Sony et Microsoft, je vous propose de revoir les studios internes et faire le point sur les différents affiliés principaux travaillant en collaboration avec Nintendo sans pour autant en dépendre.En dehors de ses propres studios à Kyoto, Tokyo et au Etats-Unis, Nintendo dispose de seulement 4 studios first party : Retro Studios, 1-Up Studio, Monolith Software et NDcube., de la fusion en 2015 des différentes équipes de Nintendo EAD (Entertainment Analysis & Development) et de Nintendo SPD (Software Planning & Development), c’est au sein de ces anciennes divisions japonaises que sont nées des frachises comme Super Mario, The Legend of Zelda ou encore Metroid.Nintendo EPD travaillent essentiellement sur Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin et Splatoon pour les plus grosses franchises actuelles. La plus part du temps Nintendo EPD travaille en collaboration avec les studio en partenariat pour les jeux édité par Nintendo.Les dernières nouvelles franchises (IP) dont Nintendo EPD a travaillé sont ARMS (les développeurs de Mario Kart), Snipperclips (avec le studio indépendant SFB Games), Sushi Striker (avec le studio Indiezero) et Dragalia Lost (avec le studio de jeu mobile Cygames).est un studio américain dont on entend plus parlé. Dernièrement ils se sont focalisé sur le développement des jeux de la série de Mario VS Donkey Kong avant de réaliser les portages de jeux Super Mario comme Super Mario Maker sur Nintendo 3DS.Dans l’Univers Nintendo, ils étaient sur le point de créer leur premier franchise, Project H.A.M.M.E.R., avant que celle-ci ne soit annulée. Ils n'auront créé qu'Aura-Aura Climber.est un studio américain dont on ne présente plus. Le studio racheté par Nintendo à qui on doit la série dérivée des Metroid Prime ainsi que le retour de Donkey Kong Country.On sait désormais qu’avant de travailler sur le premier Metroid Prime Retro Studios avait plusieurs projets de franchise dont Raven Blade et qui furent annulés pour se concentrer sur Metroid Prime. On sait également qu'ils ne seront pas derrière le prochain Metroid Prime 4., anciennement Brownie Brown, est un studio japonais d’appoint créé par Nintendo et ayant bossé sur différent jeux de Nintendo EPD, essentiellement les jeux de la franchise Super Mario. Ils ont même participé au développement de Fantasy Life de Level-5 dans un partenariat avec Nintendo.Dans l’Univers Nintendo en matière de nouvelle franchise, c’est à eux qu’on doit les Magical Vacation sur GBA et DS.est un autre studio japonais racheté par Nintendo mais dont une partie travaille toujours en relation avec Bandai-Namco son ancien propriétaire pour des jeux exclusifs sur consoles Nintendo, comme certains jeu de la licence Dragon Ball ou le cross-over Project X Zone (cross-over entre Namco, Capcom et Sega).Dans l’Univers Nintendo c’est à eux qu’on doit Soma Bringer, Disaster: Day of Crisis et bien entendu la série des Xenoblade. Ils ont bossé sur plusieurs jeux de Nintendo EPD dont The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou encore Splatoon 2.est le dernier studio interne de Nintendo, focalisé sur le développement des Mario Party depuis le rachat du studio Hudson Soft (les créateurs de Bomberman) par Konami. Leur premier jeu pour Nintendo fut pourtant F-Zero Maximum Velocity sur GBA., une entreprise géré conjointement par Nintendo / Game Freak / Creature, qui gère les jeux dérivés Pokémon et les jeux mobile Pokémon (ainsi que les produits commerciaux, le jeu de carte officiel et le dessin animé Pokémon)., anciennement Actimagine et à qui on doit notamment les émulateurs sur Console Virtuelle ainsi que sur les NES et SNES Classic Mini.Ils y a beaucoup de studios qui ont été en contact avec Nintendo, dont on peut même compter Bandai-Namco, Sega, Capcom ou même Konami en fait tant ils ont touché aux plus grosses franchises (Bandai-Namco ayant même bossé sur Mario Kart 8 ). Certains n’existent plus comme Silicon Knight (Eternal Darkness) ou Cing (Another Code) et d’autres n’ont contribué que pour 1 ou 2 jeux seulement qu’il serait trop long de les considérer comme acteurs actifs dans le cercle de Nintendo.C’est pourquoi je ne vais vraiment lister que les plus connus et les plus attendus. Les studios suivant travaillent toujours aujourd’hui en collaboration plus ou moins étroite avec Nintendo :Les créateurs de Fire Emblem et son prédécesseur Famicom Wars (Advance Wars en occident) pour ne citer que ces deux-là (depuis la NES ils ont créé plusieurs franchises pour Nintendo, dont Puzzle League, Pullblox, Card Hero, les jeux de sports sur NES…), ainsi que les développeurs des Paper Mario et WarioWare notamment.Les créateurs de Kirby et BOXBOY ainsi que du cross-over Nintendo Super Smash Bros (dont ils n’ont plus la charge depuis Super Smash Bros Melee), un studio dont vous connaissez deux des développeurs : Satoru Iwata et Masahiro Sakurai. Au départ ils développaient sur MSX et avaient même une filiale américaine, avant de collaborer avec Nintendo en créant Kirby. Aujourd’hui Hal Laboratory s'est lancé sur le marché mobile avec un jeu mobile original nommé Part Time UFO.Et non, Adventure of Lolo n’est pas une franchise Nintendo (mais on retrouve un cameo dans la série Kirby en les personnages de Lololo et Lalala).Les créateurs de Pokémon, anciennement connu pour avoir collaborer avec Sega sur plusieurs jeux avant de se tourner vers Nintendo. En matière de franchises Nintendo, ils ont créé les univers de Drill Dozer et Harmo-Knight.Dernièrement ils ce sont un peu plus séparés de Nintendo et de Pokémon en créant Tempo the Badass Elephant pour Sega ou encore leur première IP d’indépendant, Giga Wrecker. Actuellement ils sont sur le jeu Town (nom provisoire) sur Nintendo Switch, dont on ne sait pas si Nintendo va récupérer la franchise ou non...Un studio créé initialement par Shigesato Itoi sous le nom de APE pour concevoir… Mother (EarthBound) sur NES puis sur SNES. Désormais sous le nom de Creature, avec Nintendo ils travaillent essentiellement sur la franchise Pokémon au sein de The Pokemon Company.Les créateurs de Tomato Adventure sur GBA, qui a servi de prototype pour la série des Mario & Luigi.Egalement un studio anciennement affilié à Sega avec la franchise Shining Force, pour se retrouver à collaborer avec Nintendo sur Mario Tennis et Mario Golf jusqu’à présent. Ils sont également connus pour avoir créé la franchise Golden Sun sur GBA et DS.Développeurs de logiciels éducatifs, ils ont collaboré avec Nintendo sur plusieurs jeux de plateforme : A commencer par Kirby’s Epic Yarn, Wario Land: The Shake Dimension, Yoshi Woolly World et le jeu à venir Yoshi’s Crafted World.Un studio qui travaille avec Nintendo essentiellement sur des jeux de la série The Legend of Zelda. En matière de franchise Nintendo ils ont créé LineAttack sur Wii Ware ainsi que Ever Oasis sur 3DS. Leur dernier jeu est le portage 3DS de Luigi’s Mansion.Studio de longue date, ils ont créé la franchise Sutte Hakken pour Nintendo, un jeu de plateforme reflexion sur SNES très original. Ils ont travaillé avec Nintendo sur les 2 NES Remix et Sushi Striker.Studio américain ayant travaillé avec Nintendo sur Pilotwings Resort ainsi que les portages de Donkey Kong Country Returns et Xenoblade Chronicles sur 3DS. Ils ont également bossé sur les Excite avec Excite Truck, Excitebots et Excitebike: World Rally.Studio canadien étant reconnu pour les Mario Strikers et ainsi que Luigi’s Mansion 2, et détesté pour Metroid Prime: Federation Force. On ne sait pas s’ils bossent sur Luigi’s Mansion 3 mais il est probable que oui.Studio indépendant créé par Masahiro Sakurai, ayant bossé sur Kid Icarus Uprising et évidemment sur le cross-over Nintendo Super Smash Bros depuis le 3e opus sur Wii.Alors désoler de ne pas rapporter les effectifs, mais par exemple Monolith Software, Game Freak ou encore Hal Laboratory, pour chacun de ses studios c'est de l'ordre de ~200 personnes environs. Monolith Software devrait pouvoir atteindre les ~300 puisqu'ils ont crée un 3e équipe en début d'année.Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas.Et si Nintendo devrait racheter pour X raisons possibles 1 studio là, maintenant, 1 seul, quel studio vous verriez le plus ?Platinum Games est je pense le choix de beaucoup personnes, mais c'est mort car Platinum Games tient à leur indépendance et le statut de collaborateur est juste suffisant pour eux et pour Nintendo. Mais c'est sur que ça ferait un second studio de poids après Monolith Software évidemment.Un certain temps, j'aurais plutôt dit Hudson Soft, à cause de Mario Party et que Hudson Soft avait un historique dont Bomberman est leur franchise-mascotte et qui est très "Nintendo" (multijoueur local). Aujourd'hui je ne sais franchement pas, Nintendo a su gérer ses relations pour ne pas dépenser dans des studio tout en investissant dans les développeurs.