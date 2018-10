Voici une Information concernant le jeu Luigi's Mansion sur 3DS :On commence par quelques Notes :- Nintendo Life : 80/100- IGN : 70/100- GameSpot : 70/100- Jeuxvideo.com : 70/100- Vooks : 60/100Puis le test de Gamekult :Et celui de Gameblog :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, ce portage 3DS du jeu Game Cube sortira demain...Source : https://www.gamekult.com/jeux/luigi-s-mansion-3010009526/test-3ds.html