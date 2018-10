Perso, j'aime bien avoir les 1000G ou les Platines sur mes jeux (pas tous, car pas le temps et surtout pas envie de me faire chier. D'ailleurs, il me manque 1 putain de Trophées sur Spider-Man !!!! ^). Mais il y a des gens qui eux veulent la blinde.Mais dans la chasse aux Trophées, il y a un gars qui met tout le monde d'accord, ce mec s'appelle Hakoom (nom PSN) et il possédait pas moins de 1691 Platines le 19 Septembre.Petites statistiques, il débloque en moyenne 18.71 Trophées par jour, sur les 2524 jeux auxquels il a joué, 91% sont à terminé 100%.Le mec a débloqué 1158 Trophées en Septembre.Le Platine, le plus difficile qu'il a remporté est celui du jeu Fight Night, seul 0.1% ont obtenu le Platine sur ce jeu.Le mec est dans le Guiness Book