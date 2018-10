Bonjour,Je suis à la recherche de bonnes enceintes pour mon PC et ma PS4. Cette dernière est branchée sur mon moniteur PC. Les enceintes seront utilisées pour tout : jeux, internet, musique, etc. Actuellement j'ai un casque (Logitech G933), mais j'en ai marre de l'avoir pendant des heures sur la tête.J'ai déjà vu celles-ci, mais je voulais savoir si vous aviez des avis à partager :J'ai pu essayer le Logitech Z533 en magasin qui a des avis plutôt positifs en ligne, mais je n'ai pas du tout aimé.Si vous avez d'autres produits à conseiller, je suis preneur.

Who likes this ?

posted the 10/11/2018 at 05:37 AM by carapuce