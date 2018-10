Magic Leap One

Le studio a en effet profité ce soir d'un event organisé par la firme Magic Leap pour annoncer leur premier jeu en réalité mixte (leur précédents contenus de types "immersifs" étant uniquement tourné vers la VR).Le jeu, décrit comme étantse nomme doncet est dors et déjà annoncé pour le mois deLe joueur devra gérer en réalité mixte une sorte de potager futuristes avec des plantes étranges toutes droit sorties d'une autre planète. Ls fameuses plantes pousseront en temps réel et le jour devra donc s'en occuper quotidiennement. Le studio a aussi déclaré que le jeu avait une histoire à raconter et qui allait au-delà de la simple culture d'un jardin extraterrestre.Pour rappel, le Magic Leap One est vendu pour le moment uniquement aux états unis au prix de 2.295 dollars. Les lunettes, ne sont pour le moment disponibles que dans 6 villes américaines.