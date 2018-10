Voici une Information concernant le jeu The World Ends with You : Final Remix :On commence tout d’abord par quelques notes :- Nintenderos : 96/100- Vooks : 90/100- The Digital Fix : 90/100- Press Start Australia : 90/100- IGN Italia : 88/100- SpazioGames : 83/100- Pocket Gamer UK : 80/100- Multiplayer.it : 80/100- Vandal : 80/100- Critical Hit : 80/100- My Nintendo News : 80/100- XGN : 80/100- IGN : 78/100- Eurogamer Italy : 70/100- FANDOM : 70/100- NintendoWorldReport : 60/100Puis sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : https://www.metacritic.com/game/switch/the-world-ends-with-you-final-remix