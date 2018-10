Le développeur d'Amnesia, Frictional Games, dit "espérer" apporter la série à Switch, et que la franchise "devrait fonctionner" sur la console portable de Nintendo. "Nous étudions la question", a déclaré le directeur créatif Thomas Grip à GameSpot.

Like

Who likes this ?

posted the 10/10/2018 at 06:10 PM by nicolasgourry